Um homem de 25 anos foi preso após arrancar parte do nariz da companheira, de 40 anos, durante uma agressão. O crime ocorreu na manhã de sábado (1º) e foi registrado pela Polícia Militar como lesão corporal.
Segundo a corporação, a violência aconteceu no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Papagaios, na Região Central de Minas Gerais. A polícia foi chamada após uma denúncia de violência doméstica. Ao chegar ao endereço, os militares encontraram a vítima com um pano cobrindo o rosto e sem parte do nariz. Ela identificou o companheiro como autor da agressão.
A mulher relatou ter sido atacada com mordidas em várias partes do corpo, além de socos e empurrões. O suspeito, levado ao quartel, confessou o crime e afirmou acreditar que engoliu a parte arrancada do nariz. Os policiais relataram que ele aparentava estar sob efeito de drogas.
A vítima foi atendida na unidade de saúde de Papagaios e, posteriormente, transferida para Sete Lagoas, onde deve passar por cirurgia de reconstrução. O caso segue sob investigação.