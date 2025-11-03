A Polícia Civil prendeu quatro pessoas e apreendeu diversas drogas, armas e dinheiro durante uma operação realizada nesta segunda-feira (3), nas cidades de Taubaté e Caçapava.



A ação foi conduzida pela DEIC de Taubaté, com o apoio de equipes de Pindamonhangaba e São Luiz do Paraitinga, e teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas e à associação criminosa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.