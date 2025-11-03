A Polícia Civil prendeu quatro pessoas e apreendeu diversas drogas, armas e dinheiro durante uma operação realizada nesta segunda-feira (3), nas cidades de Taubaté e Caçapava.
A ação foi conduzida pela DEIC de Taubaté, com o apoio de equipes de Pindamonhangaba e São Luiz do Paraitinga, e teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas e à associação criminosa.
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça após investigação da Polícia Civil de Taubaté, que identificou pontos utilizados por criminosos para armazenar e comercializar entorpecentes em diferentes regiões da cidade, incluindo festas rave e vendas pela internet.
Durante as buscas, os policiais apreenderam cerca de 400 gramas de maconha, 64 gramas de haxixe, 3 pinos de cocaína, 23 comprimidos de ecstasy, 1 cogumelo alucinógeno, 10 gramas de LSD líquido e 1 comprimido de LSD.
Também foram apreendidos R$ 22.400 em dinheiro, aparelhos celulares, duas balanças de precisão, três cartuchos de fuzil, além de anotações do tráfico e documentos diversos.
Os quatro suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados à DEIC de Taubaté, onde as ocorrências foram registradas. Eles permanecerão à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, a operação contou com 12 policiais e cinco viaturas. A corporação destacou que continuará intensificando ações para identificar e responsabilizar autores de crimes relacionados ao tráfico, reforçando o compromisso com a segurança e tranquilidade da população.