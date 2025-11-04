Um jogador de futebol amador de 23 anos morreu após ficar 11 dias internado em decorrência de um traumatismo craniano sofrido durante uma partida. Pedro Teixeira dos Santos Bisneto não resistiu aos ferimentos e faleceu no sábado (1º).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O acidente aconteceu no dia 23 de outubro, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do estado, Pedro bateu a cabeça ao disputar uma bola no bairro Jardim Santa Maria. Ele atuava como lateral-direito pelo time Deu Dobra.