Uma jovem de 22 anos morreu após sofrer um coma alcoólico provocado por um desafio de consumo excessivo de bebidas. Maria José Ardila, que era mãe de um bebê de dez meses, participou de uma competição promovida em um bar e foi hospitalizada em estado grave, mas não resistiu.

O caso ocorreu em Calí, na Colômbia, onde a jovem esteve em uma casa noturna que promovia um “desafio de bebedeira”. A dinâmica incluía seis etapas com diferentes bebidas alcoólicas e prêmios para quem conseguisse completar todas elas, sendo o último uma quantia em dinheiro equivalente a cerca de R$ 2.000. Durante a prova, Maria desmaiou e, segundo o pai, acabou se sufocando com o próprio vômito.