Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um jacaré dentro de uma caixa d’água supostamente devorando partes humanas. As imagens foram associadas a práticas atribuídas ao Comando Vermelho, apontando o uso de animais como forma de tortura e ocultação de corpos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As gravações começaram a viralizar após uma megaoperação contra a facção, realizada no fim de outubro. Autoridades do Rio de Janeiro já haviam registrado situação semelhante neste ano, quando um filhote de jacaré foi apreendido pela Polícia Civil em uma comunidade na zona norte da capital. À época, investigadores afirmaram que o animal era mantido por integrantes da organização criminosa.