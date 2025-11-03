Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um jacaré dentro de uma caixa d’água supostamente devorando partes humanas. As imagens foram associadas a práticas atribuídas ao Comando Vermelho, apontando o uso de animais como forma de tortura e ocultação de corpos.
As gravações começaram a viralizar após uma megaoperação contra a facção, realizada no fim de outubro. Autoridades do Rio de Janeiro já haviam registrado situação semelhante neste ano, quando um filhote de jacaré foi apreendido pela Polícia Civil em uma comunidade na zona norte da capital. À época, investigadores afirmaram que o animal era mantido por integrantes da organização criminosa.
A apreensão ocorreu durante ação de policiais da 21ª DP e da Core, que resultou na morte de um suspeito e deixou outros três feridos por disparos de arma de fogo. Após as novas imagens serem divulgadas, a reportagem acionou a Polícia Civil fluminense para confirmar se há investigações específicas sobre o uso de répteis em crimes, mas não houve posicionamento até o fechamento deste texto.
A circulação dos vídeos coincide com a operação considerada a mais letal da história do Estado do Rio de Janeiro, com 117 suspeitos mortos e quatro policiais também baleados e mortos. Dados oficiais indicam que a maioria dos alvos tinha antecedentes criminais, mandados de prisão abertos ou indícios de participação no tráfico, segundo levantamento da corporação.