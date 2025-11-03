04 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Deitou para dormir após almoço e foi encontrado morto pela esposa

Por Da Redação | Campo Grande (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Deitou para dormir após almoço e foi encontrado morto pela esposa
Deitou para dormir após almoço e foi encontrado morto pela esposa

Um homem de 51 anos foi encontrado morto dentro de casa na tarde de sexta-feira (31). A morte foi registrada como natural pelas autoridades.

De acordo com informações policiais, o caso ocorreu após o almoço, quando ele decidiu descansar. A esposa contou que saiu para visitar uma vizinha e, ao retornar, encontrou o marido sem sinais de vida. O atendimento médico foi acionado, e uma equipe do Samu confirmou o óbito por volta das 20h07.

Ainda conforme o registro, o homem fazia uso de medicamentos para controle da pressão arterial. A ocorrência foi registrada na Depac Cepol e seguirá como morte natural.

