Um homem de 51 anos foi encontrado morto dentro de casa na tarde de sexta-feira (31). A morte foi registrada como natural pelas autoridades.
De acordo com informações policiais, o caso ocorreu após o almoço, quando ele decidiu descansar. A esposa contou que saiu para visitar uma vizinha e, ao retornar, encontrou o marido sem sinais de vida. O atendimento médico foi acionado, e uma equipe do Samu confirmou o óbito por volta das 20h07.
Ainda conforme o registro, o homem fazia uso de medicamentos para controle da pressão arterial. A ocorrência foi registrada na Depac Cepol e seguirá como morte natural.