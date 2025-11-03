Um homem confessou ter matado o próprio filho de 11 anos após desaparecer com a criança durante um encontro familiar. Ele admitiu o crime à mãe do menino e, em seguida, se apresentou espontaneamente à polícia, que o prendeu.

O caso ocorreu após o pai viajar de Santa Catarina até João Pessoa, na Paraíba, com a justificativa de passar alguns dias com o filho, Arthur Davi Velasques Piazza, que era autista e tinha deficiência visual. A criança tinha sido vista pela última vez na manhã de sexta-feira (31) e foi localizada sem vida no sábado (1º), parcialmente enterrada em uma área de mata no bairro Colinas do Sul.