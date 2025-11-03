03 de novembro de 2025
ASSASSINATO

Após matar Arthur, de 11 anos, pai liga à polícia e confessa

Por Da Redação | João Pessoa (PB)
| Tempo de leitura: 1 min
PC/SC
Após matar Arthur, de 11 anos, pai liga à polícia e confessa

Um homem confessou ter matado o próprio filho de 11 anos após desaparecer com a criança durante um encontro familiar. Ele admitiu o crime à mãe do menino e, em seguida, se apresentou espontaneamente à polícia, que o prendeu.

O caso ocorreu após o pai viajar de Santa Catarina até João Pessoa, na Paraíba, com a justificativa de passar alguns dias com o filho, Arthur Davi Velasques Piazza, que era autista e tinha deficiência visual. A criança tinha sido vista pela última vez na manhã de sexta-feira (31) e foi localizada sem vida no sábado (1º), parcialmente enterrada em uma área de mata no bairro Colinas do Sul.

De acordo com a Polícia Civil paraibana, o suspeito, Davi Piazza Pinto, de 38 anos, asfixiou o filho e escondeu o corpo em um saco plástico. No domingo (2), ele telefonou para a mãe do menino, revelou o assassinato e indicou o local onde havia deixado a vítima.

Após a ligação, o homem se dirigiu à polícia em Florianópolis e se entregou. Segundo o delegado Bruno Germano, o pai afirmou que vinha tentando reaproximar-se do menino, com quem mantinha pouco contato. As circunstâncias e motivações do crime seguem sob investigação.

O Instituto Médico Legal confirmou que Arthur morreu por asfixia. Exames complementares ainda estão em andamento. O menino foi sepultado na manhã desta segunda-feira (3), no Cemitério do Cristo Redentor, em João Pessoa.

