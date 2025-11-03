Uma ex-apresentadora de TV foi presa sob suspeita de matar a própria mãe a facadas na manhã de Halloween. Angelynn Mock, de 47 anos, teria acionado a polícia e afirmado que cometeu o crime “para se salvar”, segundo o relato divulgado pelas autoridades.

O caso ocorreu no Missouri, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (31). A vítima, Anita Avers, de 80 anos, foi encontrada inconsciente no quarto, com múltiplos ferimentos provocados por arma branca. Ela chegou a ser levada para um hospital da região, mas morreu cerca de 30 minutos após a internação.