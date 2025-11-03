03 de novembro de 2025
HALLOWEEN

Dia das Bruxas: 5 pessoas da mesma família morrem após incêndio

Por Da Redação | Nova Jersey, Estados Unidos
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Dia das Bruxas: 5 pessoas da mesma família morrem após incêndio
Dia das Bruxas: 5 pessoas da mesma família morrem após incêndio

Cinco pessoas da mesma família morreram em um incêndio que destruiu a casa onde moravam na noite de sexta-feira (31), durante o Halloween. As vítimas — um casal e três filhos, de 7, 12 e 14 anos — não conseguiram escapar quando o fogo tomou conta da residência. O pai, Andre Sayegh, era deputado estadual e de origem palestina.

O caso ocorreu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, por volta das 22h. A casa, feita de madeira, foi rapidamente consumida pelas chamas, que se espalharam com a ajuda de fortes ventos, segundo equipes de emergência. As primeiras informações indicam que o fogo teria começado embaixo de uma escada que dava acesso ao segundo andar, onde o casal e as crianças estavam. Pilhas de lenha no local podem ter contribuído para o avanço das chamas.

Vizinhos relataram que perceberam a fumaça pouco antes do incêndio tomar grandes proporções. Fátima Ali, que morava próximo à família, disse ter tentado ajudar a resgatar as vítimas. “Tentamos muito. Conseguimos acessar o primeiro andar, mas não o segundo. Estamos devastados”, declarou, emocionada.

A casa foi completamente destruída, e a causa do incêndio ainda está sob investigação pelas autoridades locais.

