Cinco pessoas da mesma família morreram em um incêndio que destruiu a casa onde moravam na noite de sexta-feira (31), durante o Halloween. As vítimas — um casal e três filhos, de 7, 12 e 14 anos — não conseguiram escapar quando o fogo tomou conta da residência. O pai, Andre Sayegh, era deputado estadual e de origem palestina.

O caso ocorreu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, por volta das 22h. A casa, feita de madeira, foi rapidamente consumida pelas chamas, que se espalharam com a ajuda de fortes ventos, segundo equipes de emergência. As primeiras informações indicam que o fogo teria começado embaixo de uma escada que dava acesso ao segundo andar, onde o casal e as crianças estavam. Pilhas de lenha no local podem ter contribuído para o avanço das chamas.