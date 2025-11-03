A temporada do içá, conhecido como o “caviar do Vale do Paraíba”, começou com força neste fim de outubro e já movimenta feiras, bares e comércios da região. Em cidades como São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Caçapava e Guaratinguetá, a iguaria voltou a aparecer e virou assunto nas rodas de conversa e nas mesas dos moradores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O içá é a formiga alada da espécie saúva (Atta spp.), que surge em determinadas épocas do ano para se reproduzir e formar novas colônias. A fêmea, chamada tanajura, é maior e mais robusta — e é justamente ela que se transforma no alimento típico consumido assado, frito ou cozido em diferentes receitas regionais.