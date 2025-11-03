Sueli Bicudo de Souza morreu em Jacareí, aos 68 anos, neste último domingo, e deixou parentes e amigos de luto. O enterro dela aconteceu nesta segunda à tarde, no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí, em Jacareí.

Muito querida, Sueli certamente deixará muitas saudades. Até poruqe partiu cedo, poucas semanas depois de comemorar seu último aniversário. Agora, restam as boas lembranças e as homenagens nas redes sociais.