03 de novembro de 2025
LUTO

Adeus Sueli; aos 68 anos, deixou família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Sueli Bicudo de Souza
Sueli Bicudo de Souza

Sueli Bicudo de Souza morreu em Jacareí, aos 68 anos, neste último domingo, e deixou parentes e amigos de luto. O enterro dela aconteceu nesta segunda à tarde, no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí, em Jacareí.

Muito querida, Sueli certamente deixará muitas saudades. Até poruqe partiu cedo, poucas semanas depois de comemorar seu último aniversário. Agora, restam as boas lembranças e as homenagens nas redes sociais.

Ines Januario Correa desejou força aos familiares. "Lamento muito essa perda. Que Deus a receba, com o amor que só ele pode te dar", escreveu.

João Bernardes também registrou os sentimentos. "Meus sentimentos que o espírito santo de Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos que ela descanse em paz", disse.

