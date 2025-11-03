03 de novembro de 2025
LUTO

'Vá em paz, meu pai'; adeus a seu Ernesto, 87 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ernesto Custódio Pires de Moraes
Ernesto Custódio Pires de Moraes

Ernesto Custódio Pires de Moraes morreu aos 87 anos nesta segunda-feira (3), em Jacareí. O sepultamento aconteceu em São José dos Campos, no Cemitério Municipal Bom Retiro, no mesmo dia, na parte da tarde.

Após viver quase nove décadas, seu Ernesto descansou. E, se por um lado deixou um vazio e uma tristeza pela partida, por outro também deixou boas lembranças, de alguém que cumpriu sua missão em vida.

Milce Machado lamentou muito a morte dele, pelas redes sociais. "Meus sentimentos pra todos vai fazer muito falta nós amávamos o senhor que Deus receba de braços abertos na eternidade nós entraremos vai com Deus descansa em paz", escreveu.

O filho Rodrigo Moraes procurou agradecer por tudo o que viveu com seu Ernesto em vida. "Vai em paz meu Pai, obrigado por tudo que fez em nossa família!", disse.

