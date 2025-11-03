Ernesto Custódio Pires de Moraes morreu aos 87 anos nesta segunda-feira (3), em Jacareí. O sepultamento aconteceu em São José dos Campos, no Cemitério Municipal Bom Retiro, no mesmo dia, na parte da tarde.

Após viver quase nove décadas, seu Ernesto descansou. E, se por um lado deixou um vazio e uma tristeza pela partida, por outro também deixou boas lembranças, de alguém que cumpriu sua missão em vida.