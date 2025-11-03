O corpo de uma mulher de 37 anos que estava desaparecida há quase uma semana foi localizado em estado avançado de decomposição. A vítima, identificada como Cristina de Paula Higino, havia saído para trabalhar no dia 26 de outubro e não retornou para casa.

O caso ocorreu em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. O corpo foi encontrado na noite de sábado (1º) no Rio Tibagi, por um pescador que avistou algo boiando perto da margem e acionou as autoridades. Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram o cadáver, que estava preso em galhadas, a cerca de 100 metros da margem.