O corpo de uma mulher de 37 anos que estava desaparecida há quase uma semana foi localizado em estado avançado de decomposição. A vítima, identificada como Cristina de Paula Higino, havia saído para trabalhar no dia 26 de outubro e não retornou para casa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O caso ocorreu em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. O corpo foi encontrado na noite de sábado (1º) no Rio Tibagi, por um pescador que avistou algo boiando perto da margem e acionou as autoridades. Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram o cadáver, que estava preso em galhadas, a cerca de 100 metros da margem.
Segundo a Polícia Militar, apesar do avançado estado de decomposição, tatuagens compatíveis com as de Cristina auxiliaram na identificação preliminar. A Perícia Criminal realizou os primeiros exames, mas, devido às condições do corpo, não foi possível verificar sinais externos de violência naquele momento.
Cristina havia sido vista pela última vez após uma discussão com uma colega de trabalho, segundo relatos de familiares. A família registrou o desaparecimento e o caso era investigado desde então. A polícia segue apurando as circunstâncias da morte.