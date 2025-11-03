Uma festa infantil terminou em tragédia quando criminosos invadiram uma casa e abriram fogo, deixando quatro pessoas feridas. Durante os disparos, uma avó se lançou sobre várias crianças para protegê-las, evitando que fossem atingidas.

O ataque ocorreu no bairro Campo do Santana, em Curitiba, na tarde de domingo (2). De acordo com a Polícia Civil do Paraná, os atiradores invadiram a residência onde ocorria o aniversário e fizeram diversos disparos. Testemunhas relataram que um dos criminosos chegou a apontar uma arma para a cabeça da avó, mas desistiu ao perceber as crianças sob ela.