Uma festa infantil terminou em tragédia quando criminosos invadiram uma casa e abriram fogo, deixando quatro pessoas feridas. Durante os disparos, uma avó se lançou sobre várias crianças para protegê-las, evitando que fossem atingidas.
O ataque ocorreu no bairro Campo do Santana, em Curitiba, na tarde de domingo (2). De acordo com a Polícia Civil do Paraná, os atiradores invadiram a residência onde ocorria o aniversário e fizeram diversos disparos. Testemunhas relataram que um dos criminosos chegou a apontar uma arma para a cabeça da avó, mas desistiu ao perceber as crianças sob ela.
Um avô também tentou proteger um menino de dois anos e acabou ferido de raspão no braço. Três pessoas permanecem internadas em estado grave: uma mulher baleada no rosto, uma criança atingida na nuca e um homem identificado como Nicolas, apontado como possível alvo do ataque.
Após o crime, os suspeitos fugiram em um carro modelo Fiat Pulse de cor cinza. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para auxiliar nas buscas pelos responsáveis.