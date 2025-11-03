03 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Bebê de um ano é encontrado sem vida em caixa d'água

Por Da Redação | Coruripe (AL)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um bebê de menos de um ano foi encontrado morto dentro de uma caixa d’água na manhã deste sábado (1º). A criança, identificada como Ravi, havia sido vista com vida horas antes, mas as circunstâncias da morte ainda estão sob investigação.

O caso aconteceu no município de Coruripe, no Litoral Sul de Alagoas. Segundo os primeiros relatos, vizinhos ouviram o choro do bebê durante a madrugada, mas ninguém conseguiu entender o que estava acontecendo na residência.

No início da manhã, os pais encontraram o corpo da criança dentro de uma caixa d’água instalada no quintal da casa, usada pela família como piscina improvisada. O reservatório, que servia como área de lazer, tinha estrutura montada ao redor.

Em depoimento, familiares informaram à polícia que haviam ingerido bebida alcoólica na noite anterior e, ao despertar, se depararam com o bebê já sem vida. O caso segue em apuração pelas autoridades.

