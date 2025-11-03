Um bebê de menos de um ano foi encontrado morto dentro de uma caixa d’água na manhã deste sábado (1º). A criança, identificada como Ravi, havia sido vista com vida horas antes, mas as circunstâncias da morte ainda estão sob investigação.

O caso aconteceu no município de Coruripe, no Litoral Sul de Alagoas. Segundo os primeiros relatos, vizinhos ouviram o choro do bebê durante a madrugada, mas ninguém conseguiu entender o que estava acontecendo na residência.