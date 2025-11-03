Um jovem de 23 anos foi preso após invadir a casa da ex-namorada, esperar escondido e matar a tiros o homem que estava com ela. O suspeito afirmou que pretendia “reconquistar” a ex e teria levado flores, dinheiro e drogas para surpreendê-la.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O caso aconteceu em San Antonio, no Texas (EUA), na madrugada de 26 de outubro. De acordo com as investigações, o invasor entrou na residência sem autorização e se escondeu no closet do quarto, aguardando a chegada da ex-companheira.
A mulher voltou para casa acompanhada de outro homem, com quem havia jantado. Pouco depois, ela ouviu disparos e encontrou o acompanhante ferido no quarto de seu filho. Enquanto tentava socorrê-lo, viu o ex parado na porta segurando uma arma. Ele tomou o celular da vítima quando ela tentou ligar para o serviço de emergência e fugiu em seguida. O homem baleado foi levado para um hospital, mas não resistiu.
Horas depois, o suspeito foi localizado e detido sem resistência. À polícia, ele disse ter bebido enquanto esperava e alegou ter atirado apenas após ser ameaçado pelo rival, versão que não foi confirmada, já que os agentes não encontraram outra arma no local. O acusado deve responder por homicídio e invasão de domicílio.