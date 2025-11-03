Um jovem de 23 anos foi preso após invadir a casa da ex-namorada, esperar escondido e matar a tiros o homem que estava com ela. O suspeito afirmou que pretendia “reconquistar” a ex e teria levado flores, dinheiro e drogas para surpreendê-la.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em San Antonio, no Texas (EUA), na madrugada de 26 de outubro. De acordo com as investigações, o invasor entrou na residência sem autorização e se escondeu no closet do quarto, aguardando a chegada da ex-companheira.