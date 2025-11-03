03 de novembro de 2025
MANDOU LER A BÍBLIA

Em nome de Deus? Pastor é preso após 4stupr@r filhas

Por Da Redação | Distrito Federal
| Tempo de leitura: 1 min
Em nome de Deus?

Um pastor foi preso suspeito de estuprar e torturar quatro filhas e uma enteada, além de ter causado lesões permanentes em outro enteado. Os crimes ocorreram entre 2010 e 2018, quando as vítimas tinham entre 6 e 7 anos de idade. Pior: ainda obrigava as meninas a lerem a Bíblia após os atos.

Os abusos aconteceram na residência da família, no Recanto das Emas. Segundo a polícia, além dos estupros, o suspeito usou arame farpado para torturar um dos enteados, deixando-o permanentemente deformado. As vítimas relataram que eram obrigadas a assistir uma à outra sendo abusadas durante os atos.

A denúncia só foi feita neste ano, após uma das vítimas ser abordada pelo Conselho Tutelar, que auxiliou no processo. Em depoimento, elas afirmaram que não denunciaram antes por medo e por não saberem que poderiam buscar ajuda.

Quando soube que seria preso, o pastor tentou cometer suicídio enquanto trabalhava. Ele foi socorrido por colegas e encaminhado a uma UPA de São Sebastião, onde foi preso.

