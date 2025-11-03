Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um pastor foi preso suspeito de estuprar e torturar quatro filhas e uma enteada, além de ter causado lesões permanentes em outro enteado. Os crimes ocorreram entre 2010 e 2018, quando as vítimas tinham entre 6 e 7 anos de idade. Pior: ainda obrigava as meninas a lerem a Bíblia após os atos.

Os abusos aconteceram na residência da família, no Recanto das Emas. Segundo a polícia, além dos estupros, o suspeito usou arame farpado para torturar um dos enteados, deixando-o permanentemente deformado. As vítimas relataram que eram obrigadas a assistir uma à outra sendo abusadas durante os atos.

A denúncia só foi feita neste ano, após uma das vítimas ser abordada pelo Conselho Tutelar, que auxiliou no processo. Em depoimento, elas afirmaram que não denunciaram antes por medo e por não saberem que poderiam buscar ajuda.

Quando soube que seria preso, o pastor tentou cometer suicídio enquanto trabalhava. Ele foi socorrido por colegas e encaminhado a uma UPA de São Sebastião, onde foi preso.