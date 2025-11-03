Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (31), no bairro 31 de Março, zona sul de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior.
De acordo com a PM, a equipe patrulhava as imediações de uma escola estadual quando o suspeito, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir de bicicleta e jogou um objeto no chão. Ele foi abordado logo em seguida.
Durante a busca pessoal, os policiais encontraram R$ 10 em dinheiro e um aparelho celular. Ao verificar o local onde o homem havia dispensado o objeto, a equipe localizou um porta-óculos contendo diversas porções de drogas.
O suspeito confessou que traficava entorpecentes na região. Diante dos fatos, ele foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu preso.
Apreensões
- R$ 10 em espécie
- 1 aparelho celular
- 10 pedras de crack
- 8 porções de dry (maconha sintética)
- 6 porções de maconha
- 5 pinos de cocaína
- 1 folha de papel com anotações do tráfico