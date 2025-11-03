Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (31), no bairro 31 de Março, zona sul de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a PM, a equipe patrulhava as imediações de uma escola estadual quando o suspeito, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir de bicicleta e jogou um objeto no chão. Ele foi abordado logo em seguida.