03 de novembro de 2025
PRESO

PM prende homem por tráfico de drogas na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PM

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (31), no bairro 31 de Março, zona sul de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

De acordo com a PM, a equipe patrulhava as imediações de uma escola estadual quando o suspeito, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir de bicicleta e jogou um objeto no chão. Ele foi abordado logo em seguida.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram R$ 10 em dinheiro e um aparelho celular. Ao verificar o local onde o homem havia dispensado o objeto, a equipe localizou um porta-óculos contendo diversas porções de drogas.

O suspeito confessou que traficava entorpecentes na região. Diante dos fatos, ele foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu preso.

Apreensões

  • R$ 10 em espécie
  • 1 aparelho celular
  • 10 pedras de crack
  • 8 porções de dry (maconha sintética)
  • 6 porções de maconha
  • 5 pinos de cocaína
  • 1 folha de papel com anotações do tráfico

