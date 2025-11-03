03 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Bárbara morreu mesmo com medida protetiva contra o ex

Por Da Rerdação | Goiânia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Bárbara Alvim Silva
Bárbara Alvim Silva

Um homem confessou ter tirado a vida de Bárbara Alvim Silva, descumprindo uma medida protetiva e efetuando disparos contra a jovem. Segundo a polícia, ele admitiu o crime e disse que tentou contato com a vítima antes de voltar armado ao local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu em Goiânia, onde Bárbara já havia solicitado proteção judicial após relatar agressões anteriores. Câmeras da delegacia registraram o depoimento do suspeito, Luiz Gustavo, que detalhou como retornou ao condomínio onde a jovem morava.

Em seu relato, ele afirmou que tentou uma conversa com a vítima e pediu que ela retirasse a medida protetiva. Diante da negativa, saiu do local, mas retornou momentos depois. “Não sei o que deu em mim, eu voltei para dentro do condomínio e atirei”, disse o suspeito durante o interrogatório.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários