Um homem confessou ter tirado a vida de Bárbara Alvim Silva, descumprindo uma medida protetiva e efetuando disparos contra a jovem. Segundo a polícia, ele admitiu o crime e disse que tentou contato com a vítima antes de voltar armado ao local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu em Goiânia, onde Bárbara já havia solicitado proteção judicial após relatar agressões anteriores. Câmeras da delegacia registraram o depoimento do suspeito, Luiz Gustavo, que detalhou como retornou ao condomínio onde a jovem morava.