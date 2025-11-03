No próximo sábado (8), Taubaté será palco do Avistando, evento gratuito promovido pelo Instituto Suinã com o objetivo de conectar pessoas à natureza por meio da observação de aves.



A iniciativa busca incentivar a educação ambiental, o turismo sustentável e a ciência cidadã, aproximando a comunidade da biodiversidade local.

