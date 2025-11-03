No próximo sábado (8), Taubaté será palco do Avistando, evento gratuito promovido pelo Instituto Suinã com o objetivo de conectar pessoas à natureza por meio da observação de aves.
A iniciativa busca incentivar a educação ambiental, o turismo sustentável e a ciência cidadã, aproximando a comunidade da biodiversidade local.
O evento faz parte de uma rede que envolve municípios do Vale do Paraíba, Alto Tietê e Litoral Norte, e tem como proposta fortalecer o engajamento comunitário e a valorização do território.
A atividade contará com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Taubaté, que oferecerá suporte logístico durante toda a programação. As atividades serão realizadas no Parque Natural Municipal Vale do Itaim, unidade de conservação do município.
O ponto de encontro será às 7h, no auditório do parque, localizado na Avenida São Pedro, 2.000, Jardim América. Após a concentração, os participantes seguirão em uma caminhada guiada para a observação de aves.
Encerrando a programação, haverá uma palestra no auditório com o tema “Os Primeiros Anos na Observação de Aves: Relatos e Bate-Papo”, ministrada pelo engenheiro ambiental Vitor Suzuki, chefe da Divisão Técnica Regional de Biodiversidade de Taubaté e Litoral Norte, da Diretoria de Biodiversidade e Biotecnologia da Semil (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística).