INVESTIGAÇÃO

Casal de policiais é encontrado morto dentro de casa em São Paulo

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um casal de policiais militares foi encontrado morto dentro de casa neste domingo (2) no bairro de Guaianases, na zona leste de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a principal suspeita é de que o homem tenha matado a companheira e, em seguida, tirado a própria vida.

O caso aconteceu em uma residência localizada na Rua José Francisco Moreira. Vizinhos acionaram a polícia após ouvirem disparos de arma de fogo vindos do imóvel.
Quando as equipes chegaram ao local, encontraram os dois corpos caídos em cômodos diferentes da casa.

Investigação

A perícia foi acionada e o imóvel permanece isolado para coleta de evidências.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a ocorrência foi registrada como homicídio e suicídio consumado no 50º Distrito Policial, em Itaim Paulista. “As circunstâncias estão sendo apuradas”, informou o órgão.

