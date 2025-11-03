Um casal de policiais militares foi encontrado morto dentro de casa neste domingo (2) no bairro de Guaianases, na zona leste de São Paulo.
De acordo com informações da Polícia Militar, a principal suspeita é de que o homem tenha matado a companheira e, em seguida, tirado a própria vida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em uma residência localizada na Rua José Francisco Moreira. Vizinhos acionaram a polícia após ouvirem disparos de arma de fogo vindos do imóvel.
Quando as equipes chegaram ao local, encontraram os dois corpos caídos em cômodos diferentes da casa.
Investigação
A perícia foi acionada e o imóvel permanece isolado para coleta de evidências.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a ocorrência foi registrada como homicídio e suicídio consumado no 50º Distrito Policial, em Itaim Paulista. “As circunstâncias estão sendo apuradas”, informou o órgão.