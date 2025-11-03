Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo de uma jovem conhecida como “Japinha do CV”, morta durante a Operação Contenção, realizada na terça-feira (28) no Rio de Janeiro. A mulher, identificada também pelos apelidos “Penélope” e “Musa do Crime”, era apontada pela polícia como integrante do Comando Vermelho (CV) e teria morrido em confronto com agentes de segurança.

De acordo com informações preliminares, a suspeita teria atirado contra policiais durante a ação e acabou atingida por disparos de fuzil. Ela morreu no local.

A Operação Contenção foi uma das maiores ofensivas policiais da história recente do Rio, resultando em quase 120 mortes e mais de 80 prisões.

Operação de grande escala