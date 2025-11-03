O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) determinou que o Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento da Medicina (ITDM) devolva R$ 984.439,70 aos cofres públicos de Ubatuba.

O valor corresponde a irregularidades identificadas no contrato de gestão firmado em 2020 entre a Prefeitura Municipal e a organização social, responsável pela administração da Santa Casa de Misericórdia da Irmandade do Senhor dos Passos.