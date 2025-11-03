O Taubaté anunciou na tarde desta segunda-feira (3) o primeiro reforço para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2026. Trata-se do goleiro Samuel Pires, de 36 anos, que retorna ao clube após boa passagem na última edição da competição.

Na temporada passada, o experiente arqueiro disputou 11 partidas pelo Burro da Central e chegou a registrar uma assistência, desempenho que contribuiu para sua recondução ao elenco. Agora, ele volta ao Joaquinzão com o objetivo de ajudar o Taubaté a buscar uma campanha ainda mais sólida.