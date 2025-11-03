O Taubaté anunciou na tarde desta segunda-feira (3) o primeiro reforço para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2026. Trata-se do goleiro Samuel Pires, de 36 anos, que retorna ao clube após boa passagem na última edição da competição.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na temporada passada, o experiente arqueiro disputou 11 partidas pelo Burro da Central e chegou a registrar uma assistência, desempenho que contribuiu para sua recondução ao elenco. Agora, ele volta ao Joaquinzão com o objetivo de ajudar o Taubaté a buscar uma campanha ainda mais sólida.
“Muito feliz e honrado pela volta pra esse grande clube que é o Taubaté. Essa cidade me acolheu muito bem. Espero que neste ano possamos fazer um campeonato ainda melhor e atingir os objetivos do clube”, afirmou Samuel, através da assessoria de imprensa.
Com passagens por Bragantino, XV de Piracicaba, Penapolense, América-RN, Botafogo-PB e, mais recentemente, Caldense-MG, o goleiro traz experiência e liderança ao elenco que será comandado por Rogério Henrique.
A pré-temporada do Taubaté está marcada para começar no dia 17 de novembro, quando Samuel e outros jogadores que ainda serão anunciados se apresentarão à comissão técnica. A Série A2 do Paulista tem início previsto para 11 de janeiro, com a tabela oficial ainda a ser divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF).