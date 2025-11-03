A Prefeitura de Taubaté pretende fazer um cadastro atualizado de todos os imóveis existentes no município. A licitação para contratar a empresa especializada em engenharia cartográfica, que ficará responsável pelo serviço, deve ser definida esse mês.

Após dois adiamentos na concorrência no mês de julho, devido a decisões do TCE (Tribunal de Contas do Estado), as propostas poderão ser apresentadas até o próximo dia 12. O contrato poderá custar até R$ 19,7 milhões. O prazo para conclusão é de 15 meses.