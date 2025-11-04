A quarta-feira (5) deve ser de tempo estável em toda a RMVale, com predomínio de sol entre muitas nuvens e ausência de chuva, segundo previsão do Climatempo. As temperaturas ficam amenas nas primeiras horas do dia e sobem ao longo da tarde, mantendo o clima agradável em grande parte das cidades.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em São José dos Campos, os termômetros variam entre 19°C e 27°C. O dia será de sol com períodos de céu nublado, e a noite permanece com muitas nuvens, mas sem chance de precipitação.
Em Taubaté, o cenário será semelhante: mínima de 19°C e máxima de 28°C, com sol entre nuvens e noite nublada. Já em Guaratinguetá, o clima segue o mesmo padrão, com variação de 19°C a 27°C e 0% de probabilidade de chuva.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá o dia mais quente da região, com mínima de 21°C e máxima de 29°C. A previsão indica sol e aumento de nebulosidade à tarde, mas o tempo segue firme, sem registro de chuva.
Em Campos do Jordão, o frio típico da Serra da Mantiqueira marca presença, com temperaturas entre 16°C e 25°C. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mantendo o tempo seco e estável.
A tendência, de acordo com o Climatempo, é que o tempo firme continue nos próximos dias, com predomínio de sol e variação de nuvens em toda a RMVale.