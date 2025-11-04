A quarta-feira (5) deve ser de tempo estável em toda a RMVale, com predomínio de sol entre muitas nuvens e ausência de chuva, segundo previsão do Climatempo. As temperaturas ficam amenas nas primeiras horas do dia e sobem ao longo da tarde, mantendo o clima agradável em grande parte das cidades.

Em São José dos Campos, os termômetros variam entre 19°C e 27°C. O dia será de sol com períodos de céu nublado, e a noite permanece com muitas nuvens, mas sem chance de precipitação.