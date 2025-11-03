Uma professora de 29 anos foi demitida de uma creche católica em Treviso, na Itália, após um pai de aluno descobrir que ela mantinha um perfil no OnlyFans, plataforma conhecida por conteúdos adultos. O caso gerou forte repercussão nacional, dividindo opiniões entre pais, educadores e a comunidade católica.

Segundo a direção da instituição, o vínculo de confiança com as famílias foi rompido, e a conduta da professora “não condizia com os valores cristãos” defendidos pela escola.

A professora, identificada como Elena Maraga, afirmou que criou o perfil na plataforma para complementar sua renda mensal de cerca de 1.200 euros (aproximadamente R$ 6.500).