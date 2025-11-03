Um caso misterioso e comovente abalou o bairro de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, neste sábado (1º). A menina Giovanna Rabello, de apenas 10 anos, foi encontrada morta dentro de casa, no condomínio Casas do Campo, localizado na Rua Rosada.
A tragédia causou comoção e desespero entre vizinhos, que relataram momentos de pânico e confusão no momento em que o corpo da criança foi descoberto.
Segundo relatos de moradores, os pais da menina teriam saído de casa por volta das 10h da manhã para ir ao mercado, deixando Giovanna em casa, onde fazia o dever de escola.
Por volta das 14h30, o silêncio do condomínio foi interrompido por um grito forte e latidos de cachorros, o que alarmou toda a vizinhança.
“Eu estava no quarto e ouvi o grito, mas não vi nada na rua. Só depois soubemos o que tinha acontecido”, contou uma moradora, ainda abalada com a cena.
INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil foi acionada e o Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência.
Os pais de Giovanna foram levados para prestar depoimento e inicialmente acusados de abandono de incapaz, por terem deixado a criança sozinha no imóvel.
A perícia foi realizada no local, e o corpo da menina foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A Delegacia de Guaratiba (43ª DP) instaurou inquérito para apurar as causas da morte, que ainda não foram oficialmente divulgadas.
COMOÇÃO NO BAIRRO
A notícia da morte de Giovanna se espalhou rapidamente pelas redes sociais e pelos grupos de moradores, gerando grande repercussão e tristeza.
Vizinhos descreveram a menina como carinhosa, estudiosa e muito alegre.
“Era uma criança doce, sempre de bom humor. Ninguém consegue acreditar no que aconteceu”, disse uma vizinha próxima à família.