Um caso misterioso e comovente abalou o bairro de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, neste sábado (1º). A menina Giovanna Rabello, de apenas 10 anos, foi encontrada morta dentro de casa, no condomínio Casas do Campo, localizado na Rua Rosada.

A tragédia causou comoção e desespero entre vizinhos, que relataram momentos de pânico e confusão no momento em que o corpo da criança foi descoberto.