03 de novembro de 2025
BRASIL

Jovem morre ao ver o corpo de amiga após acidente fatal

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma tragédia em dose dupla abalou a cidade de Mata Grande, no Sertão de Alagoas, neste domingo (2). A jovem Luana Silva Lima, de 28 anos, morreu ao ver o corpo da amiga, vítima de um grave acidente de trânsito na rodovia AL-145.

Segundo relatos de testemunhas, Luana passou mal no local logo após reconhecer o corpo da amiga. Populares que acompanhavam o resgate chegaram a levá-la ao hospital da região, mas, mesmo com os esforços da equipe médica, a jovem não resistiu e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde.

EMOÇÃO FATAL

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe não chegou a realizar o atendimento de Luana, já que ela foi socorrida por populares antes da chegada dos socorristas.

A suspeita é de que a jovem tenha sofrido um ataque fulminante, causado pelo choque emocional intenso ao ver o corpo da amiga. A morte repentina deixou familiares e amigos em estado de choque e comoção.

“Elas eram muito próximas. Foi uma dor grande demais pra ela suportar”, contou uma moradora que presenciou a cena.

COMOÇÃO NA CIDADE

O duplo luto tomou conta de Mata Grande, cidade de pouco mais de 25 mil habitantes. Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram as duas perdas quase simultâneas, com mensagens de tristeza e homenagens emocionadas.

“Não dá pra acreditar... duas jovens com tanto pela frente”, escreveu uma amiga de Luana. “Que Deus conforte as famílias”, postou outra usuária.

