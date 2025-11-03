Uma tragédia em dose dupla abalou a cidade de Mata Grande, no Sertão de Alagoas, neste domingo (2). A jovem Luana Silva Lima, de 28 anos, morreu ao ver o corpo da amiga, vítima de um grave acidente de trânsito na rodovia AL-145.

Segundo relatos de testemunhas, Luana passou mal no local logo após reconhecer o corpo da amiga. Populares que acompanhavam o resgate chegaram a levá-la ao hospital da região, mas, mesmo com os esforços da equipe médica, a jovem não resistiu e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde.

EMOÇÃO FATAL