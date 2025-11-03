O São José se reapresentou nesta segunda-feira (3) com oito jogadores para dar início à pré-temporada visando o Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. A reapresentação contou com a presença da comissão técnica e parte do elenco no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O campeonato começa a partir de 11 de janeiro e, com isso, a Águia do Vale terá mais de dois meses de preparação.

Nos primeiros dias, o foco será totalmente voltado para a preparação física, com exames e avaliações realizadas pelo Núcleo de Saúde e Performance. Esses dados servirão de base para definir a carga de treinos até o início da competição. Segundo o clube, ao longo da semana outros atletas devem se juntar ao grupo, incluindo remanescentes, retornos de empréstimo e novos contratados.