O São José se reapresentou nesta segunda-feira (3) com oito jogadores para dar início à pré-temporada visando o Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. A reapresentação contou com a presença da comissão técnica e parte do elenco no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O campeonato começa a partir de 11 de janeiro e, com isso, a Águia do Vale terá mais de dois meses de preparação.
Nos primeiros dias, o foco será totalmente voltado para a preparação física, com exames e avaliações realizadas pelo Núcleo de Saúde e Performance. Esses dados servirão de base para definir a carga de treinos até o início da competição. Segundo o clube, ao longo da semana outros atletas devem se juntar ao grupo, incluindo remanescentes, retornos de empréstimo e novos contratados.
A expectativa é que, no próximo fim de semana, o técnico Marcelo Marelli e sua comissão iniciem os treinos com bola nos gramados do Centro de Treinamento da Águia.
Avaliações e tecnologia no departamento médico
Os testes realizados nesta segunda ocorreram na academia e na sala do departamento médico do estádio. O fisiologista Matheus Luis destacou a importância da etapa:
“Esse momento de avaliação física é muito importante para o clube. É a partir desta aferição individual que a equipe de preparação física entende a condição do grupo e pode planejar a pré-temporada junto à comissão técnica”, afirmou.
Além das avaliações ortopédicas e funcionais, os atletas também passaram pelo exame de termografia basal, tecnologia que identifica alterações de temperatura corporal e possíveis indícios de pré-lesões antes de sintomas clínicos aparecerem. O equipamento é uma das mais recentes aquisições do São José para reforçar a estrutura médica.
O lateral-direito Caique Geloni e o goleiro Lucas Silva, que se recuperam de cirurgias, também compareceram ao clube para sessões de fisioterapia. O clube apresentou ainda dois novos membros na comissão: o preparador físico Renê Carlos de Almeida e o analista de desempenho Leandro Jesus dos Santos. Eles foram recepcionados pelo treinador Marcelo Marelli e pelo executivo de futebol Sidiclei Menezes, que apresentaram as metas e a metodologia de trabalho para a temporada.
Jogadores presentes na reapresentação
Gabriel Affonso
Felippe Borges
Jeferson Lima
Michael Paulista
Danilo Fidélis
Luis Otávio
Ygor Cauê
Cristiano