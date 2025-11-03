03 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Jovem Lídia, 19 anos, é achada morta após três dias desaparecida

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

A jovem Lídia Peixoto, de 19 anos, foi encontrada morta nesta segunda-feira (3) em um matagal no povoado Centro dos Carlos, zona rural de João Lisboa (MA). Ela estava desaparecida havia três dias, e o caso comoveu a população local e mobilizou buscas desde o fim de semana.

Segundo familiares, Lídia teria sofrido um acidente de motocicleta. As primeiras informações apontam que ela perdeu o controle do veículo em uma curva e caiu próximo a uma propriedade rural.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo foi localizado por moradores da região, que acionaram as autoridades.

INVESTIGAÇÃO

Equipes da Polícia Militar, do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.

A Polícia Civil deve instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias da morte, incluindo se o caso foi realmente um acidente ou se há indícios de outro tipo de ocorrência.

O corpo de Lídia foi encaminhado ao IML para exame pericial, que deve confirmar a causa oficial da morte.

COMOÇÃO

O desaparecimento e a morte precoce de Lídia causaram profunda comoção em João Lisboa e nas redes sociais.
Amigos e familiares usaram a internet para publicar mensagens de luto e homenagens à jovem, descrita como uma garota alegre e querida por todos.

“Não dá pra acreditar que você se foi, Lídia. Que Deus conforte sua família”, escreveu uma amiga em uma rede social.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários