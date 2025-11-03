A jovem Lídia Peixoto, de 19 anos, foi encontrada morta nesta segunda-feira (3) em um matagal no povoado Centro dos Carlos, zona rural de João Lisboa (MA). Ela estava desaparecida havia três dias, e o caso comoveu a população local e mobilizou buscas desde o fim de semana.
Segundo familiares, Lídia teria sofrido um acidente de motocicleta. As primeiras informações apontam que ela perdeu o controle do veículo em uma curva e caiu próximo a uma propriedade rural.
O corpo foi localizado por moradores da região, que acionaram as autoridades.
INVESTIGAÇÃO
Equipes da Polícia Militar, do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.
A Polícia Civil deve instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias da morte, incluindo se o caso foi realmente um acidente ou se há indícios de outro tipo de ocorrência.
O corpo de Lídia foi encaminhado ao IML para exame pericial, que deve confirmar a causa oficial da morte.
COMOÇÃO
O desaparecimento e a morte precoce de Lídia causaram profunda comoção em João Lisboa e nas redes sociais.
Amigos e familiares usaram a internet para publicar mensagens de luto e homenagens à jovem, descrita como uma garota alegre e querida por todos.
“Não dá pra acreditar que você se foi, Lídia. Que Deus conforte sua família”, escreveu uma amiga em uma rede social.