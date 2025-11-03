A jovem Lídia Peixoto, de 19 anos, foi encontrada morta nesta segunda-feira (3) em um matagal no povoado Centro dos Carlos, zona rural de João Lisboa (MA). Ela estava desaparecida havia três dias, e o caso comoveu a população local e mobilizou buscas desde o fim de semana.

Segundo familiares, Lídia teria sofrido um acidente de motocicleta. As primeiras informações apontam que ela perdeu o controle do veículo em uma curva e caiu próximo a uma propriedade rural.

