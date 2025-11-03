Tramita na Câmara de Taubaté um projeto que visa tornar mais transparente a lista de inscritos no programa habitacional do município.

Assinado por sete dos 19 vereadores, o texto já recebeu parecer favorável dos órgãos técnicos do Legislativo e passará agora pela análise de três comissões permanentes - de Justiça e Redação, de Obras, Serviços Públicos, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e de Saúde, Trabalho, Seguridade Social e Servidor Público.