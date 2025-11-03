03 de novembro de 2025
OBITUÁRIO

Zaira Lemos morre aos 96 anos; veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

ANTONIO EUCLIDES DA SILVA
Falecimento: 03/11/2025
Idade: 74 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 04/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

SONIA FERNANDES BALEEIRO
Falecimento: 03/11/2025
Idade: 51 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 04/11/2025 às 09h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)

JARBAS NUNES PEREIRA
Falecimento: 03/11/2025
Idade: 77 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 04/11/2025 às 08h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

JOSEF DAHER DIBE
Falecimento: 02/11/2025
Idade: Recém-nascido
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 03/11/2025 às 17h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)

VERA LUCIA DO NASCIMENTO DE MELO
Falecimento: 02/11/2025
Idade: 61 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 03/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA GORETH FIALHO
Falecimento: 03/11/2025
Idade: 64 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 03/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

ZAIRA VILELA LEMOS
Falecimento: 03/11/2025
Idade: 96 anos
Velório: Capela Maria Imaculada
Sepultamento: 03/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Horto da Paz (Santíssimo/SJC)

JUAREZ UMBELINO DA SILVA
Falecimento: 02/11/2025
Idade: 92 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 03/11/2025 às 15h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

JOSE ABAILDES PINHEIRO
Falecimento: 02/11/2025
Idade: 38 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 03/11/2025 às 15h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)

JOAQUIM ROBERTO DE GODOI
Falecimento: 02/11/2025
Idade: 70 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 03/11/2025 às 13h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

VITORIA MARIA DE JESUS
Falecimento: 02/11/2025
Idade: 91 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 03/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

DANIEL FERNANDO ARAUJO DA SILVA
Falecimento: 02/11/2025
Idade: Recém-nascido
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 03/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

LUCIA HELENA GERALDO GOMES
Falecimento: 02/11/2025
Idade: 58 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 03/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

MARIA APARECIDA ALVES CORREA DA SILVA
Falecimento: 02/11/2025
Idade: 57 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 03/11/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

NILDE APARECIDA OLIVEIRA
Falecimento: 02/11/2025
Idade: 83 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 03/11/2025 às 08h30
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

