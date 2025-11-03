ZAIRA VILELA LEMOS

Falecimento: 03/11/2025

Idade: 96 anos

Velório: Capela Maria Imaculada

Sepultamento: 03/11/2025 às 16h00

Local: Cemitério Horto da Paz (Santíssimo/SJC)

JUAREZ UMBELINO DA SILVA

Falecimento: 02/11/2025

Idade: 92 anos

Velório: Parque das Flores (SJC)

Sepultamento: 03/11/2025 às 15h00

Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

JOSE ABAILDES PINHEIRO

Falecimento: 02/11/2025

Idade: 38 anos

Velório: URBAM Sala 2 (SJC)

Sepultamento: 03/11/2025 às 15h00

Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)