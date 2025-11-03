Uma mãe e o seu filho foram presos em flagrante por tentativa de homicídio em Cunha, no Vale do Paraíba. O flagrante aconteceu na manhã de sábado (1) após um homem, de 52 anos, ser esfaqueado no centro da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados por populares que relataram a presença de um homem caído na rua com ferimentos no rosto, possivelmente provocados por arma branca.