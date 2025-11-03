Uma mãe e o seu filho foram presos em flagrante por tentativa de homicídio em Cunha, no Vale do Paraíba. O flagrante aconteceu na manhã de sábado (1) após um homem, de 52 anos, ser esfaqueado no centro da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados por populares que relataram a presença de um homem caído na rua com ferimentos no rosto, possivelmente provocados por arma branca.
O caso ocorreu por volta das 11h, na rua Daher Pedro. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima, de 52 anos, que contou ter sido atacado pela companheira, de 46 anos, com golpes de faca, e também agredido com socos pelo filho dela, de 21 anos.
Após o relato da vítima, a equipe policial localizou mãe e filho, que foram detidos e conduzidos ao Plantão da Polícia Civil de Guaratinguetá.
Os dois apresentavam sinais de alteração emocional e admitiram envolvimento na briga. Durante o interrogatório, ela alegou que estava com uma faca, mas negou ter desferido os golpes, enquanto o filho afirmou que agrediu o homem com socos para separar a mãe durante uma discussão.
A faca usada no crime não foi localizada.
A vítima mantinha relacionamento amoroso com a mãe, e o filho dela morava na mesma residência. Segundo relatos colhidos no local, as discussões eram frequentes e já haviam sido motivo de denúncias anteriores por desentendimentos familiares.
Estado da vítima
A vítima foi socorrida à Santa Casa de Cunha, onde recebeu atendimento médico. Após ser medicado, ele foi encaminhado à delegacia e prestou depoimento confirmando as agressões.
Os ferimentos atingiram o rosto e a cabeça, mas não houve risco imediato de morte, segundo o registro policial.
A autoridade policial determinou a prisão em flagrante da mãe e do filho com base nos artigos 121 (homicídio), 14, inciso 2 (tentativa) e 29 (concurso de pessoas), todos do Código Penal Brasileiro.
“As condutas dos agentes se enquadram nas figuras típicas do artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 29 do Código Penal”, destacou o delegado na decisão. Após os procedimentos, mãe e filho foram encaminhados à Cadeia Pública de Lorena, onde aguardam audiência de custódia.