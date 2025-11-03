03 de novembro de 2025
COI auxilia na prisão de mulher que roubou carro em Pinda

Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: < 1 min
Condutora conduzia carro roubado em Pindamonhangaba
Condutora conduzia carro roubado em Pindamonhangaba

Uma mulher foi presa dirigindo um carro roubado no centro de Pindamonhangaba. A ação, com participação do COI (Centro de Operações Integradas), aconteceu no sábado (31).

As câmeras do COI monitoraram os trajetos percorridos e as equipes policiais conseguiram abordar o veículo.

Em pesquisa, a equipe constatou que a condutora era a autora do roubo.

Ela foi conduzida ao Distrito Policial de Pindamonhangaba, onde permaneceu presa.

