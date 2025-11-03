Uma mulher foi presa dirigindo um carro roubado no centro de Pindamonhangaba. A ação, com participação do COI (Centro de Operações Integradas), aconteceu no sábado (31).
As câmeras do COI monitoraram os trajetos percorridos e as equipes policiais conseguiram abordar o veículo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em pesquisa, a equipe constatou que a condutora era a autora do roubo.
Ela foi conduzida ao Distrito Policial de Pindamonhangaba, onde permaneceu presa.