FLAGRANTE

PM prende homem traficando drogas próximo a escola infantil

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Olaria, Caraguatatuba
Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nas proximidades de uma escola infantil em Caraguatatuba. A prisão aconteceu na noite de domingo (2), no bairro Olaria.
Uma denúncia anônima apontou que o suspeito estava realizando tráfico nas proximidades da escola CEI/EMEI Professora Aparecida Maria Pires de Meneses e da igreja Assembleia de Deus.

Policiais militares da Força Tática do 20º BPM- I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) preparam a abordagem no local indicado com várias viaturas. Ao perceber a primeira delas, ele tentou fugir por um pasto em direção à rua Emiliano Campedele, mas foi abordado em seguida.

Durante a busca pessoal, o criminoso confessou estar comercializando entorpecentes e indicou o local onde escondia uma bolsa com as porções. No local foram apreendidas 12 unidades de maconha e 248 unidades de cocaína.

Diante dos fatos, o homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido ao Distrito Policial de Caraguatatuba, permanecendo preso à disposição da Justiça.

