Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nas proximidades de uma escola infantil em Caraguatatuba. A prisão aconteceu na noite de domingo (2), no bairro Olaria.

Uma denúncia anônima apontou que o suspeito estava realizando tráfico nas proximidades da escola CEI/EMEI Professora Aparecida Maria Pires de Meneses e da igreja Assembleia de Deus.

Policiais militares da Força Tática do 20º BPM- I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) preparam a abordagem no local indicado com várias viaturas. Ao perceber a primeira delas, ele tentou fugir por um pasto em direção à rua Emiliano Campedele, mas foi abordado em seguida.

