Uma operação conjunta entre a Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Vigilância Sanitária e Fiscalização de Posturas foi realizada na região sul de São José dos Campos com o objetivo de inspecionar adegas e empórios após a notificação de um caso suspeito de intoxicação por metanol, registrado no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).

A ação, coordenada pelo 3º Distrito Policial, teve como foco a verificação da origem e qualidade das bebidas comercializadas, especialmente em estabelecimentos que fracionam ou servem produtos para consumo no local. Entre os pontos vistoriados, esteve um empório localizado no Residencial União, onde foram apreendidas amostras de bebidas suspeitas.

De acordo com a Prefeitura de São José, a Vigilância Sanitária, de forma preventiva, apreendeu os produtos envolvidos no caso e interditou a venda da bebida suspeita. A Polícia Civil recolheu amostras para análise laboratorial, enquanto a Fiscalização de Posturas atuou para coibir a venda fracionada de bebidas alcoólicas.