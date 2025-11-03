Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (2) após provocar um acidente de trânsito no acesso à Rodovia Mário Covas (SP-21), na região do Jardim Aeroporto, em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência registrado no CPJ da cidade, ele dirigia embriagado e com a carteira de habilitação vencida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Militar, o motorista João Vitor Oliveira Castro, de 23 anos, conduzia um Hyundai I30 preto, em alta velocidade, quando perdeu o controle e atingiu a traseira de um Fiat Argo branco, dirigido por um homem de 47 anos. No carro atingido também estava o filho de 16 anos, que sofreu ferimentos leves na boca.
Após a colisão, João Vitor tentou fugir, mas foi impedido pelo motorista do outro veículo, que acionou a PM. No local, os policiais constataram que o jovem apresentava sinais claros de embriaguez, como fala desconexa, odor etílico e desorientação. Ele também estava com a CNH vencida.
O condutor foi levado à delegacia, onde se recusou a prestar depoimento, exercendo o direito ao silêncio. Exames realizados confirmaram a embriaguez e as lesões na vítima adolescente. O veículo de João Vitor foi apreendido administrativamente, e ele acabou autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
A vítima adolescente e o pai representaram criminalmente contra o autor.
O caso foi registrado como prisão em flagrante e será investigado pela Polícia Civil de São José dos Campos.