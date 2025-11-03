Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (2) após provocar um acidente de trânsito no acesso à Rodovia Mário Covas (SP-21), na região do Jardim Aeroporto, em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência registrado no CPJ da cidade, ele dirigia embriagado e com a carteira de habilitação vencida.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista João Vitor Oliveira Castro, de 23 anos, conduzia um Hyundai I30 preto, em alta velocidade, quando perdeu o controle e atingiu a traseira de um Fiat Argo branco, dirigido por um homem de 47 anos. No carro atingido também estava o filho de 16 anos, que sofreu ferimentos leves na boca.