03 de novembro de 2025
ACIDENTE

Motorista embriagado é preso após causar acidente em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Motorista bateu na traseira de carro
Motorista bateu na traseira de carro

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (2) após provocar um acidente de trânsito no acesso à Rodovia Mário Covas (SP-21), na região do Jardim Aeroporto, em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência registrado no CPJ da cidade, ele dirigia embriagado e com a carteira de habilitação vencida.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista João Vitor Oliveira Castro, de 23 anos, conduzia um Hyundai I30 preto, em alta velocidade, quando perdeu o controle e atingiu a traseira de um Fiat Argo branco, dirigido por um homem de 47 anos. No carro atingido também estava o filho de 16 anos, que sofreu ferimentos leves na boca.

Após a colisão, João Vitor tentou fugir, mas foi impedido pelo motorista do outro veículo, que acionou a PM. No local, os policiais constataram que o jovem apresentava sinais claros de embriaguez, como fala desconexa, odor etílico e desorientação. Ele também estava com a CNH vencida.

O condutor foi levado à delegacia, onde se recusou a prestar depoimento, exercendo o direito ao silêncio. Exames realizados confirmaram a embriaguez e as lesões na vítima adolescente. O veículo de João Vitor foi apreendido administrativamente, e ele acabou autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

A vítima adolescente e o pai representaram criminalmente contra o autor.

O caso foi registrado como prisão em flagrante e será investigado pela Polícia Civil de São José dos Campos.

