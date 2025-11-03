Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento do acidente envolvendo três veículos que resultou na morte de um idoso de 70 anos e deixou uma mulher ferida, na madrugada de domingo (2), na Rodovia Henrique Eroles (SP-66), conhecida como Estrada Velha , em São José dos Campos.

O acidente aconteceu por volta das 0h30, na altura do bairro Conjunto Industrial, e envolveu um Mitsubishi ASX, um Fiat Uno e um Fiat Palio.