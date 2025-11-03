Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento do acidente envolvendo três veículos que resultou na morte de um idoso de 70 anos e deixou uma mulher ferida, na madrugada de domingo (2), na Rodovia Henrique Eroles (SP-66), conhecida como Estrada Velha , em São José dos Campos.
O acidente aconteceu por volta das 0h30, na altura do bairro Conjunto Industrial, e envolveu um Mitsubishi ASX, um Fiat Uno e um Fiat Palio.
O vídeo foi postado pelo G1 e repostado pela página Olho Vivo do Vale.
Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária, o motorista do Mitsubishi, identificado como Danilo Gustavo da Silva, de 37 anos, apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico e fala pastosa. Ele teria atingido violentamente a traseira do Fiat Uno conduzido por Joaquim Roberto Godói, contador aposentado e morador da Vila Maria.
O impacto foi tão forte que o carro da vítima foi lançado contra o Fiat Palio, dirigido por Arley Ribeiro Sanchez, que recusou atendimento médico. As imagens obtidas pelas autoridades mostram o momento da colisão e serão analisadas pela perícia para ajudar a esclarecer as dinâmicas do acidente.
Joaquim foi socorrido ainda com vida e levado ao Hospital Municipal da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo às 6h40 da manhã. Sua companheira, Brígida Cristina Lourenço de Amorim Cardoso, de 57 anos, sofreu ferimentos moderados e segue em recuperação.
O condutor do Mitsubishi recusou fazer o teste do bafômetro, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde um exame clínico apontou que ele estava alcoolizado, porém não embriagado, conforme laudo médico. Diante disso, não houve prisão em flagrante, mas o caso será investigado pela Polícia Civil.
O Mitsubishi ASX ficou completamente destruído e foi apreendido para perícia. O Fiat Uno da vítima teve perda total. O inquérito policial foi instaurado pelo 3º Distrito Policial de São José dos Campos, responsável pela apuração das circunstâncias do acidente e análise das imagens de segurança.