Policiais Militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) capturaram em São Sebastião dois procurados pela Justiça. As prisões aconteceram em ações distintas, realizadas no último fim de semana nos bairros Jaraguá e Maresias.

No sábado (1º), durante patrulhamento preventivo, os policiais avistaram um indivíduo que já era conhecido por ter uma ordem judicial em seu desfavor. Ele foi abordado e, após a confirmação do mandado de prisão, foi preso.

