Policiais Militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) capturaram em São Sebastião dois procurados pela Justiça. As prisões aconteceram em ações distintas, realizadas no último fim de semana nos bairros Jaraguá e Maresias.
No sábado (1º), durante patrulhamento preventivo, os policiais avistaram um indivíduo que já era conhecido por ter uma ordem judicial em seu desfavor. Ele foi abordado e, após a confirmação do mandado de prisão, foi preso.
Já na tarde de domingo (2), após chamado via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), a equipe se deslocou para dar apoio à remoção de veículos em uma fiscalização de trânsito no bairro Maresias e durante a conferência de documentos, os policiais constataram que o condutor do guincho permissionário possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi detido imediatamente.
Ambos foram conduzidos ao Distrito Policial de São Sebastião e permanecem à disposição da Justiça.