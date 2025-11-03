03 de novembro de 2025
PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem andando armado é denunciado e preso na região

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Taurus, calibre 380 com três munições intactas
Um homem foi preso em Lorena por porte ilegal de arma de fogo após ser visto andando armado pelo bairro Jardim Novo Horizonte, em Lorena. A ocorrência foi registrada no domingo (2) após denúncia anônima.

Policiais Militares do 23º BPM-I  (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram informados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre a situação e se dirigiram ao local.

Ao perceber a presença da equipe, o suspeito entrou em um estabelecimento comercial onde dispensou o objeto. Ele tentou resistir à abordagem, mas foi contido.

Os policiais localizaram a arma de fogo da marca Taurus, calibre .380, com três munições intactas.

O homem foi conduzido à Delegacia de Lorena, onde permaneceu preso.

