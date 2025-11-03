Um homem foi preso em Lorena por porte ilegal de arma de fogo após ser visto andando armado pelo bairro Jardim Novo Horizonte, em Lorena. A ocorrência foi registrada no domingo (2) após denúncia anônima.

Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram informados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre a situação e se dirigiram ao local.

