O São José Basket visita o Paulistano na noite desta terça-feira (4), a partir das 19h, no ginásio Antonio Prado Junior, em São Paulo, pela sexta rodada da primeira fase do NBB (Novo Basquete Brasil), temporada 2025/2026.

Ainda tentando se organizar após a repentina demissão do técnico Régis Marrelli, o time da região ao menos vem de vitória em casa sobre o Botafogo, na noite de sábado (1), quando fez 77 a 64 e Cauê Verzola ainda teve um duplo-duplo, com 12 pontos e 10 assistências.