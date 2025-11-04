O São José Basket visita o Paulistano na noite desta terça-feira (4), a partir das 19h, no ginásio Antonio Prado Junior, em São Paulo, pela sexta rodada da primeira fase do NBB (Novo Basquete Brasil), temporada 2025/2026.
Ainda tentando se organizar após a repentina demissão do técnico Régis Marrelli, o time da região ao menos vem de vitória em casa sobre o Botafogo, na noite de sábado (1), quando fez 77 a 64 e Cauê Verzola ainda teve um duplo-duplo, com 12 pontos e 10 assistências.
Sob comando interinamente de Cristiano Ahmed, o São José quer o triunfo contra esse tradicional adversário para subir na tabela. No momento, a equipe da região está em nono lugar, com 60% de aproveitamento, somando três vitórias e duas derrotas.
Já o time da capital paulista tem um jogo a menos e soma uma vitória e três derrotas, em 16º lugar, com 25% de aproveitamento. Em um campeonato onde os dois últimos entre os 20 participantes serão rebaixados para a Liga Ouro do ano seguinte, a situação do Paulistano preocupa e, com isso, irá dar trabalho ao São José logo mais.