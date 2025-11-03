03 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta terça (4)? Confira

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta terça (4)? Confira
Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta terça (4)? Confira

A terça-feira na RMVale deve ser de variação de nuvens, pancadas isoladas de chuva e temperaturas amenas, segundo dados do Climatempo. A condição de tempo instável é resultado da umidade que atua na região e da formação de áreas de instabilidade típicas do período pré-verão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nas principais cidades do Vale, a previsão aponta para um dia com sol entre muitas nuvens e chance de chuva, principalmente à tarde. À noite, a tendência é de céu nublado, com diminuição das precipitações em algumas áreas. No Litoral Norte, o tempo segue mais fechado e com temperaturas mais baixas, enquanto na Serra a umidade favorece pancadas de chuva ao longo do dia.

A seguir, confira a previsão detalhada para as cidades da RMVale nesta terça-feira (4):

São José dos Campos

  • Mínima: 19ºC

  • Máxima: 26ºC

Umidade: 77%
Condição: Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, sem chuva.

Taubaté

  • Mínima: 20ºC

  • Máxima: 26ºC

  • Umidade: 67%
    Condição: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

    • Guaratinguetá

    • Mínima: 19ºC

    • Máxima: 25ºC

  • Umidade: 68%
    Condição: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

    • Caraguatatuba

    • Mínima: 20ºC

    • Máxima: 23ºC

  • Umidade: 0%*
    Condição: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.
    * índice informado pelo Climatempo

    • ???? Campos do Jordão

    • Mínima: 16ºC

    • Máxima: 21ºC

  • Umidade: 93%
    Condição: Sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

    • Com o tempo instável, a orientação é ficar atento às mudanças rápidas no clima e, se possível, carregar guarda-chuva durante o dia. A variação de temperatura também pode incomodar quem tem sensibilidade ao frio, principalmente na Serra.

    Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários