A terça-feira na RMVale deve ser de variação de nuvens, pancadas isoladas de chuva e temperaturas amenas, segundo dados do Climatempo. A condição de tempo instável é resultado da umidade que atua na região e da formação de áreas de instabilidade típicas do período pré-verão.

Nas principais cidades do Vale, a previsão aponta para um dia com sol entre muitas nuvens e chance de chuva, principalmente à tarde. À noite, a tendência é de céu nublado, com diminuição das precipitações em algumas áreas. No Litoral Norte, o tempo segue mais fechado e com temperaturas mais baixas, enquanto na Serra a umidade favorece pancadas de chuva ao longo do dia.