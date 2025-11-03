A terça-feira na RMVale deve ser de variação de nuvens, pancadas isoladas de chuva e temperaturas amenas, segundo dados do Climatempo. A condição de tempo instável é resultado da umidade que atua na região e da formação de áreas de instabilidade típicas do período pré-verão.
Nas principais cidades do Vale, a previsão aponta para um dia com sol entre muitas nuvens e chance de chuva, principalmente à tarde. À noite, a tendência é de céu nublado, com diminuição das precipitações em algumas áreas. No Litoral Norte, o tempo segue mais fechado e com temperaturas mais baixas, enquanto na Serra a umidade favorece pancadas de chuva ao longo do dia.
A seguir, confira a previsão detalhada para as cidades da RMVale nesta terça-feira (4):
São José dos Campos
-
Mínima: 19ºC
-
Máxima: 26ºC
-
Umidade: 77%
Condição: Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, sem chuva.
Taubaté
-
Mínima: 20ºC
-
Máxima: 26ºC
Umidade: 67%
Condição: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.
Guaratinguetá
-
Mínima: 19ºC
-
Máxima: 25ºC
Umidade: 68%
Condição: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.
Caraguatatuba
-
Mínima: 20ºC
-
Máxima: 23ºC
Umidade: 0%*
Condição: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.
* índice informado pelo Climatempo
Campos do Jordão
-
Mínima: 16ºC
-
Máxima: 21ºC
Umidade: 93%
Condição: Sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite.
Com o tempo instável, a orientação é ficar atento às mudanças rápidas no clima e, se possível, carregar guarda-chuva durante o dia. A variação de temperatura também pode incomodar quem tem sensibilidade ao frio, principalmente na Serra.