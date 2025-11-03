Sob forte comoção, familiares e amigos se despedem nesta segunda-feira (3) de Joaquim Roberto Godói, de 70 anos, vítima de um acidente fatal na madrugada de domingo (2), em São José dos Campos. O contador aposentado morreu após uma colisão violenta na Rodovia Henrique Eróles (SP-66), conhecida como Estrada Velha, no bairro Parque Industrial.
O velório acontece no Velório Municipal do Centro, e o sepultamento está marcado para as 13h30 no Cemitério Padre Rodolfo Komorek, em São José.
ACIDENTE NA MADRUGADA
De acordo com familiares, Joaquim dirigia seu carro acompanhado da namorada, uma mulher de 60 anos, quando reduziu a velocidade para parar no semáforo. Nesse momento, o veículo foi atingido violentamente por uma Mitsubishi ASX, que estaria em alta velocidade.
Com o impacto, o carro de Joaquim ficou totalmente destruído. A SUV ainda atingiu um Fiat Uno, onde também havia um casal.
O aposentado chegou a ser socorrido com vida e levado ao Hospital Municipal de São José, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pela manhã. Sua companheira ficou ferida, mas está fora de risco.
SUSPEITA DE EMBRIAGUEZ
Segundo familiares, o motorista da Mitsubishi ASX se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi conduzido ao distrito policial e liberado após prestar depoimento.
Testemunhas relataram que o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e que o veículo estava com pneus dianteiros em mau estado.
Ainda segundo a família, não há marcas de frenagem no local, o que reforçaria a suspeita de que o motorista não tentou evitar a batida.
A Polícia Civil investiga o caso, que será encaminhado para o setor de acidentes de trânsito.
COMOÇÃO E DESPEDIDA
Joaquim era conhecido no bairro Vila Maria, onde morava havia muitos anos. Amigo dos vizinhos e sempre disposto a ajudar, o contador aposentado era descrito como “um homem tranquilo e de bom coração”.
“Ele era uma pessoa muito querida, sempre gentil com todo mundo. Estamos arrasados”, disse uma amiga da família.
A tragédia causou profunda comoção nas redes sociais, com dezenas de mensagens de luto e pedidos de justiça por Joaquim.