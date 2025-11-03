Sob forte comoção, familiares e amigos se despedem nesta segunda-feira (3) de Joaquim Roberto Godói, de 70 anos, vítima de um acidente fatal na madrugada de domingo (2), em São José dos Campos. O contador aposentado morreu após uma colisão violenta na Rodovia Henrique Eróles (SP-66), conhecida como Estrada Velha, no bairro Parque Industrial.

O velório acontece no Velório Municipal do Centro, e o sepultamento está marcado para as 13h30 no Cemitério Padre Rodolfo Komorek, em São José.

ACIDENTE NA MADRUGADA