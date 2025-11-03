Um homem foi preso, drogas e um veículo foram apreendidos durante uma operação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da 3ª Companhia do 6º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), na Praça de Pedágio do km 92 da Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos. A ação aconteceu no sábado (31), durante a abordagem ao condutor de um veículo Chevrolet/Onix.

Após verificações, constatou-se que o carro possuía placas clonadas, referindo-se a um veículo furtado na cidade de São Paulo em agosto de 2025.

