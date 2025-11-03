Uma ocorrência de desinteligência terminou em prisão por roubo, no bairro Parque Primavera, em Cruzeiro.

Na madrugada de domingo (2), Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam a ocorrência via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) e, em diligência, abordaram um dos homens, constatando um mandado de prisão em aberto por roubo.

