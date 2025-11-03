Após denúncia anônima, policiais militares apreenderam um adolescente em flagrante por tráfico de drogas no bairro Vila Romana, em Cruzeiro. A ação aconteceu no sábado (1).

A equipe da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizou o jovem em frente a uma quadra de esportes do bairro. Na abordagem, foram encontrados com ele 12 pinos de cocaína e R$ 80. No local, foram localizados mais 30 pinos de cocaína.

