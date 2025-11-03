03 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente é apreendido com pinos de cocaína na região

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Cruzeiro
Apreensões em Cruzeiro

Após denúncia anônima, policiais militares apreenderam um adolescente em flagrante por tráfico de drogas no bairro Vila Romana, em Cruzeiro. A ação aconteceu no sábado (1).

A equipe da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizou o jovem em frente a uma quadra de esportes do bairro. Na abordagem, foram encontrados com ele 12 pinos de cocaína e R$ 80. No local, foram localizados mais 30 pinos de cocaína.

Ele foi conduzido ao Plantão da Delegacia Seccional, onde foi registrado o ato infracional.

