Morreu na noite deste domingo (2), por volta das 20h50, em Belo Horizonte, o cantor e compositor Lô Borges, aos 73 anos. Ele morreu em decorrência de falência multipla de órgãos.

O artista, um dos fundadores do Clube da Esquina, estava internado desde o dia 17 de outubro na UTI do Hospital Unimed-BH, onde foi submetido a procedimentos como hemodiálise e traqueostomia após dar entrada na unidade com um quadro de intoxicação medicamentosa.

